Nach schwieriger Kindheit: "Mein Sohn soll wissen, dass ich für ihn da bin"

Nach einem schwierigen Aufwachsen hat Sarah nun ihre eigene Familie gegründet. Ihrem Kind will sie ein Zuhause voller Wärme schaffen.

"Ich finde den Artikel so schön, mir laufen immer noch Tränen über das Gesicht, wenn ich ihn lese", schreibt Sarah vor wenigen Tagen an ihre Freundin Silvia per WhatsApp. Im November 2021 erzählen die beiden erwachsenen Frauen in den "Salzburger Nachrichten" über ihre langjährige Freundschaft. Tür an Tür sind sie aufgewachsen, fast täglich haben sie zusammen in der Sandkiste gespielt. Und doch haben sie eine völlig unterschiedliche Kindheit erlebt.

Während bei Silvia daheim gemeinsam gegessen und gelernt wurde, ...