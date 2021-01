Frust in der Lehrerschaft: "Die Tests kommen um viele Monate zu spät"

Für Österreichs Schüler stehen in Kürze fünf Millionen Schnelltests bereit.

Österreichs Schulen erhalten ab 18. Jänner fünf Millionen kostenlose Coronaselbsttests. Schüler und Lehrer sollen ein Mal pro Woche auf freiwilliger Basis die Möglichkeit haben, einen nahezu schmerzlosen Abstrich mit einem Tupfer im vorderen Nasenbereich durchzuführen. "Montag ist Testtag", verkündete Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Samstag. 2,70 Euro kostet ein SARS-CoV-2-Rapid-Test-Kit, was in Summe 13,5 Millionen Euro ergibt. Faßmann: "Es ist eine Chance, die Schulen nicht nur zu öffnen, sondern auch offen zu halten."

Apropos 18. Jänner: Ob an ...