Schulen sollen am 25. Jänner öffnen - aber nur wenn Lockdown nicht verlängert wird

Die Schülerinnen und Schüler kehren noch vor den Semesterferien in den Präsenzunterricht zurück. Voraussichtlich, denn eine Verlängerung des bundesweiten Lockdowns nach 24. Jänner würde auch für die Schulen gelten. Das bestätigte das Bildungsministerium den SN.

Am 25. Jänner sollen die Schülerinnen und Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Das steht seit Mittwochvormittag fest. Nach Angaben des Bildungsministeriums ist ein Schichtbetrieb geplant, es sollen also immer nur halbe Klassen - und das tageweise abwechselnd - unterrichtet werden. Von einem dreifachen Sicherheitsnetz ist die Rede: Testen, halbe Klassen und Masken tragen.

Diese Ankündigung hat aber einen Haken: Der Öffnungsplan würde durch einen allgemeinen Lockdown wieder obsolet, heißt es im Bildungsministerium. Alles hänge - wie stets - von der Entwicklung der Infektionszahlen ab. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) wird in den nächsten Tagen an die Öffentlichkeit treten. Ein genauer Termin ist bis dato nicht bekannt.

Damit ist die ursprünglich geplante Schulöffnung mit 18. Jänner endgültig vom Tisch. Das bedeutet, dass der Unterricht bis 22. Jänner weiterhin zu Hause stattfindet. Eltern, die Betreuung brauchen, können ihre Kinder aber auch im Lockdown zur Schule schicken. Im Bildungsministerium heißt es, dass derzeit 21 Prozent aller Volksschulkinder österreichweit in die schulische Betreuung kämen, in Wiener Volksschulen sei teils jede zweite Schülerin, jeder zweite Schüler anwesend.

Opposition kritisiert späte Öffnung: "Das ist verantwortungslos"

Die Neos, die stets für offenen Schulen eintraten, warnten am Dienstag vor einer späteren Schulöffnung. Diese sei ein "Rückschlag" für die Bildungschancen, sagte Christoph Wiederkehr, seit kurzem Wiener Bildungsstadtrat in einer rot-pinken Koalition. Es sei unerträglich, dass Eltern und Kinder auf Spekulationen angewiesen seien.

Die SPÖ kritisiert, es sei "verantwortungslos", dass seit Wochen "keine klaren Ansagen gemacht werden". Die FPÖ ist strikt gegen weitere Schulschließungen.

Zumindest zur Matura 2021 gab es am Dienstag konkrete Infos: Sie soll wie geplant am 20. Mai starten, Schüler, die zu dem Zeitpunkt in Quarantäne sind, verlieren keinen Prüfungsanspruch, heißt es in der nunmehr erlassenen Verordnung dazu. Wer sich längerfristig im Spital behandeln lassen muss, kann die Matura am Behandlungsort ablegen. Festgeschrieben sind in der Verordnung auch seit längerem bekannte Vereinfachungen: Themenbereiche der mündlichen Matura können gekürzt werden, die Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeiten ist nur freiwillig.