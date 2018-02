Höhere Strafen für Sextäter: Richter halten wenig davon

Während die Regierung härtere Strafen für Gewalt- und Sexualstraftäter will, kritisieren Juristen den Vorstoß. Österreich habe bereits eines der schärfsten Sexualstrafrechte.

Zwischen Justiz und Politik ist eine Debatte über die Strafen für Sexualstraftäter entbrannt. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache wollen die Strafen für Sexual- und Gewaltdelikte erhöhen. Die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler, soll die Pläne dazu ausarbeiten. ÖVP und FPÖ kritisieren "ein Ungleichgewicht" beim Strafausmaß bei Vermögens- und Gewalt- und Sexualdelikten.

In der Justiz hält sich die Begeisterung darüber in Grenzen. Friedrich Forsthuber ist Präsident des Wiener Straflandesgerichts und Obmann der Fachgruppe Strafrecht in der Richtervereinigung - er kann dem Vorstoß der Regierung wenig abgewinnen. "Es gab 2016 bereits eine umfassende Strafrechtsreform", sagt er im SN-Gespräch. Damals sei genau das passiert, was jetzt von der Regierung gefordert werde: Unter Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) arbeitete eine Kommission neue Strafrahmen bei Gewalt und Vermögensdelikten aus. Mehr als 200 Tatbestände wurden so überarbeitet, dass Vermögensdelikte erst ab einem höheren Schaden auch höher bestraft werden, während die Strafdrohungen für Gewalttaten deutlich erhöht wurden. Die Höchststrafe für schwere Körperverletzung wurde etwa von drei auf fünf Jahre hinaufgesetzt, für absichtliche schwere Körperverletzung auf zehn Jahre verdoppelt. Die Reform im Jahr 2016 war laut Forsthuber ein "guter und ausgewogener Schritt". Denn durch den größeren Strafrahmen habe ein Richter im Einzelfall mehr Entscheidungsmöglichkeiten.

Experten fordern Evaluierung der vergangenen Reform

"Ich glaube nicht, dass eine neue Reform ohne eine Evaluierung der alten notwendig ist", erklärt der Strafrechtsexperte Hubert Hinterhofer von der Uni Salzburg. Er arbeitete vor zwei Jahren an der Strafrechtsreform mit. "Mich hat der aktuelle plakative Vorstoß der Regierung überrascht."

Rückendeckung bekommt er von Christian Haider, Gewerkschaftsvorsitzender der Richter und Staatsanwälte. Auch er spricht sich für eine Evaluierung der vergangenen Reform aus, bevor weiter über Verschärfungen nachgedacht wird. "Das Strafrecht ist ein ausbalanciertes System, in dem man nicht einfach an Schrauben drehen sollte", sagt Haider auf SN-Anfrage.

Auch bei Sexualdelikten wurde in der jüngeren Vergangenheit die Strafdrohung stetig hinaufgesetzt: "Es gibt bereits sehr hohe Strafen", sagt Forsthuber. Sexualdelikte können seit 2016 mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden, wenn das Opfer bleibende Schäden an Psyche oder Körper erleidet. Bei Todesfolge droht lebenslang. Der sogenannte Po-Grapsch-Paragraf, also wenn es "entwürdigende Berührungen an Körperstellen" gibt, sieht bis zu sechs Monate Haft vor. "In manchen Fällen ist Österreichs Gesetz weit schärfer als in anderen Ländern", erklärt der Strafrechtler Hinterhofer. Der schwarz-blauen Regierung geht es auch um höhere Mindeststrafen bei Sexualdelikten. Bei der pornografischen Darstellung Minderjähriger gibt es etwa keine Mindeststrafe. Denn erst ab einer Strafandrohung von mehr als drei Jahren Haft gibt es Mindeststrafen.

Für die aktuelle Debatte nennt die Regierung auch Fälle, in denen die Strafe zu niedrig ausgefallen sei. So wurde ein Flachgauer Kindergärtner (24) im Vorjahr wegen des sexuellen Missbrauchs von acht Kindern zu einer 18-monatigen bedingten Haftstrafe und 2160 Euro Geldstrafe verurteilt. Ins Gefängnis musste er also nicht. Begründung der Richter: Der Mann war selbst zur Polizei gegangen.

"Man muss sich immer die Einzelfälle ansehen", sagt Forsthuber. Das sei Sache des unabhängigen Gerichts und nicht der Politik. "Meistens wird Kritik von denen geübt, die weder im Gerichtssaal waren noch das Urteil gelesen haben."

Expertensuche für Task Force zu Sexualdelikten

Die von der Regierung angekündigte Task Force zur Reform des Strafrechts bei Sexualdelikten und bei Gewalt gegen Frauen und Kinder soll in den kommenden drei Wochen Gestalt annehmen. In den kommenden drei Wochen sollen Experten gewonnen werden, hieß es aus dem Büro von Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP). Erste Ergebnisse solle es im Sommer geben, den Endbericht im ersten Halbjahr 2019.

Nicht nur Experten der beiden federführenden Regierungsressorts, Justiz und Inneres, will Edtstadler in die Task Force einbinden. Zusätzlich wolle man etwa Opferschutzvereine, Staatsanwälte und Wissenschafter gewinnen, um die angepeilten Verschärfungen des Strafrechts auszuarbeiten. "Ich freue mich, dass ich meine Expertise im Strafrecht und insbesondere meine Erfahrungen aus meiner Zeit als Richterin einbringen kann", so die Staatssekretärin.

Auf mehreren inhaltlichen Ebenen erwartet sich die Regierung Ergebnisse der Task Force: Zum einen beim Strafrecht selbst, wo erst einmal eruiert werden soll, welche Möglichkeiten bei den geltenden Strafrahmen jetzt schon bestehen und an welchen "Rädchen" man noch schrauben könne. Edtstadler: "Damit das Strafrecht Wirkung zeigen kann, müssen Taten und Strafen im richtigen Verhältnis zu einander stehen. Da haben wir Handlungsbedarf."

Aber auch der Opferschutz solle nicht zu kurz kommen. Neben einer Bestandsaufnahme der bereits schon jetzt bestehenden Angebote will die Staatssekretärin etwa eine bessere Vernetzung unter den Behörden sicherstellen. Aber auch Abschreckung und Prävention sollen zum wichtigen Punkt der Arbeit werden. Niemand solle "zwei Mal zum Täter werden", heißt es aus Edtstadlers Büro.

Richter über Zuständigkeit des BMI verwundert

Bevor über weitere Verschärfungen im Strafrecht diskutiert wird, sollen zunächst die jüngsten Änderungen evaluiert werden, das fordern die Richtervereinigung sowie die Opferschutzorganisation "Weißer Ring". Richter-Präsidentin Sabine Matejka zeigte sich gegenüber der APA außerdem verwundert darüber, dass die angekündigte Task Force im Innenministerium ressortieren soll.



"Wir haben bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass die letzte Reform noch nicht evaluiert wurde. Das sollte man tun, bevor eine neue angegangen wird", erklärte auch die Präsidentin der Richtervereinigung. Matejka sieht es außerdem als "sehr befremdlich" an, dass die Task Force zu dem Thema im Innenministerium und nicht im Justizministerium angesiedelt sein soll. Wenn als Begründung dafür angegeben werde, dass sich Justizminister Josef Moser (ÖVP) "anderen, dringenderen" Themen widmen soll, "wundert mich das sehr". Sie hält außerdem fest, dass gerade bei Sexualdelikten "keine Strafe, egal wie hoch, das Leid der Opfer lindern kann". Matejka ortet viel eher eine "plakative Maßnahme", denn ein höherer Strafrahmen halte niemanden von Sexualdelikten ab. "Man sollte das in Ruhe angehen und schauen, wie sich bisherige Reformen in der Praxis ausgewirkt haben", forderte die Richter-Präsidentin. Die Richter sollen auch in der Task Force vertreten sein, noch sei aber niemand an sie herangetreten.



Reformen als Signal an die Bevölkerung

Rechtsanwältepräsident Rupert Wolff erkennt ebenfalls keinen Sinn in derartigen Überlegungen und stellte fest: "Wir sehen in der Praxis die Notwendigkeit nicht. Richter haben ohnehin genug Spielraum im Rahmen der vorgesehenen Höchststrafen." Die Rechtsanwälte wollen aber die Pläne der Regierung intensiv verfolgen und sich in die Diskussion einbringen. Auch er gibt zu bedenken, dass eine höhere Strafdrohung nicht automatisch dazu führt, dass tatsächlich höhere Strafen verhängt werden. "Ob das irgendeinen Effekt hat zum Rückgang, wage ich zu bezweifeln." Wolff sieht viel eher ein Signal an die Bevölkerung, dass man härter durchgreift und die Opfer durch höhere Strafen besser schützen möchte: "Das ist zu hinterfragen, weil das Opfer hat davon nichts." Diesen wäre vielleicht mit einer höheren finanziellen Entschädigung oder einer besseren psychologischen Begleitung zulasten des Straftäters geholfen, findet der Rechtsanwältepräsident.



Angesprochen auf das von der Regierung ins Treffen geführte Ungleichgewicht zwischen Vermögens- und Gewaltdelikten, meinte Wolff, nur weil bei Vermögensdelikten andere Strafen vorgesehen sind, könne man nicht sagen, dass weniger streng bestraft wird: "Das wäre überzogen." Gerade bei Vermögensdelikten würden die Gerichte oft mit Geldstrafen arbeiten. Mit dem Einzug von Geldern zugunsten des Staates schaffe man einen zusätzlichen Strafeffekt, den es bei Sexualstrafen in der Regel nicht gebe, so Wolff.



Die Opferschutzorganisation "Weißer Ring" plädiert dafür, anstelle einer Diskussion um eine neuerliche Änderung zunächst jene Verschärfungen des Strafrechts, die erst vor wenigen Jahren umgesetzt worden seien, zu evaluieren. Präsident Udo Jesionek ist der Meinung, dass nicht die Strafhöhe das Problem ist, sondern eher, dass der Strafrahmen von Richtern aus Sicht der Bevölkerung nicht ausreichend ausgenützt werde. "Prinzipiell ist den meisten Opfern die Strafhöhe egal. Wichtig ist ihnen meist, dass reagiert wird und der Täter bestraft wird", stellte Jesionek fest.