Bei der Fachmesse "Feuer und Rauch" herrschte Rauchverbot. Das löste Ärger bei den Trafikanten aus.

Es waren deutliche Rauchzeichen, die Trafikant Peter Schweinschwaller aus Haag in Niederösterreich und seine Kollegen am Freitag in der Brandboxx in Bergheim aussandten. Sie zündeten sich trotz Rauchverbots auf der Fachmesse "Feuer und Rauch" in einer der Messehallen eine Zigarette an. "Das ist ein Statement, um Druck auf die Politik auszuüben", erklärt Schweinschwaller.