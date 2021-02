ÖVP: Gesetz gegen extreme Raserei kommt bis zum Sommer

Nach einem tödlichen Raserunfall in der Stadt Salzburg kündigt der ÖVP-Verkehrssprecher an, sein Ziel sei ein Beschluss der angekündigten strengeren Strafen im Nationalrat bis zum Sommer.

Kaum wird es wieder wärmer, mehren sich die fragwürdigen Treffen von meist jugendlichen Autofanatikern an Wochenenden in der Nacht - vorzugsweise an Stadtausfahrten oder gut gelegenen Verkehrsknotenpunkten. Häufig kommt es zu illegalen Autorennen, nicht selten zu Unfällen. Bei einem Unfall am Ende der Vogelweiderstraße in Salzburg-Itzling kam in der Nacht auf Sonntag ein 17-jähriger Jugendlicher ums Leben. Er war in einem Auto auf dem Rücksitz mitgefahren, das ein 18-Jähriger mit weit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts gelenkt hatte, als er die Kontrolle ...