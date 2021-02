Raserunfall in der Stadt Salzburg: Polizei forschte vierten Insassen aus

Ein 17-Jähriger starb Sonntag früh, die Einsatzkräfte suchten zunächst erfolglos nach einem weiteren Insassen. Die Polizei hat nun einen 15-Jährigen ausfindig gemacht, der ebenfalls auf der Rückbank saß. Dem 18-jährigen Lenker droht eine ganze Reihe von Verfahren.

Ein 18-Jähriger ist Sonntag früh mit einem 150-PS-Fahrzeug bei hohem Tempo in den Pfeiler der Eisenbahnbrücke in Itzling geprallt, die über die Vogelweiderstraße führt. Ein auf der Rückbank sitzender 17-Jähriger starb an der Unfallstelle. Der Lenker und die 16-jährige Beifahrerin wurden verletzt, Letztere schwer.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen grob fahrlässiger Tötung. Neben einer Obduktion der Leiche sei eine Analyse des Bluts des Lenkers angeordnet worden, sagt Sprecher Marcus Neher. Offen sei, ob zudem das Wrack technisch untersucht werde.

