Regierung präsentiert fertiges Gesetz zur Impfpflicht: Ab wann sie gilt, ab wann gestraft wird

Die Bundesregierung präsentiert am Sonntag den fertigen Gesetzesentwurf der geplanten allgemeinen Corona-Impfpflicht. Bundeskanzler Karl Nehammer, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) treten vor die Presse. Beschlossen werden soll eine Impfpflicht ab 18 Jahren. Hier die ersten Details, unten folgt der Livestream.

In Österreich wird es eine Impfpflicht für Über-18-Jährige geben. Das sieht der aktuelle Gesetzesentwurf der Bundesregierung vor, der in diesen Minuten in Wien vorgestellt wird. Demnach soll die Verpflichtung zur Corona-Impfung mit 1. Februar in Kraft treten - gestraft wird zunächst aber nicht. Vielmehr soll es eine "Informationsphase" geben, die bis Mitte März dauern soll.

Hier die wichtigsten Fakten zur geplanten Impfpflicht im Wortlaut:

Für wen gilt die Impfpflicht?

Die Covid-19-Impfpflicht wird laut Information der Bundesregierung für alle Personen ab dem 18. Lebensjahr gelten, die ihren Wohnsitz in Österreich haben. Ausgenommen sind unter anderem Schwangere sowie jene Menschen, für die eine Impfung aus (eng definierten) medizinischen Gründen nicht möglich ist.

Ebenso ausgenommen sind Genesene - jedoch nur für einen Zeitraum von 6 Monaten.



Ab wann gilt die Impfpflicht, wie wird sie abgewickelt?

Die Covid-19-Impfpflicht wird in 3 Phasen eingeführt:



Phase 1, Anfang Februar bist 14. März: Alle Haushalte werden schriftlich über die Geltung der Impfpflicht und die Rahmenbedingungen informiert. Alle haben noch einmal Zeit, ihrer Impfpflicht nachzukommen.



Phase 2, ab 15. März: Die Einhaltung der Impfpflicht wird von der Polizei kontrolliert, etwa bei Kontrollen zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen oder im Straßenverkehr. Wer dabei keinen gültigen Impfstatus vorweisen kann, wird schriftlich aufgefordert, diesen Nachweis nachzubringen. Geschieht dies nicht, wird von der Behörde eine Strafe von bis zu 600 Euro verhängt.



Phase 3 beginnt, wie es heißt, "ab dem ersten festgelegten Impfstichtag" - der aber erst festgelegt werden muss. Zunächst bekommen noch einmal alle Ungeimpften persönlich ein Schreiben, welches sie an ihre Impfpflicht erinnert. Einen Monat später wird dann erneut überprüft, wer noch immer ungeimpft ist. Dann droht auch hier eine Strafe von bis zu 600 Euro.

Welche Personen sind ausgenommen - und wie kommen Betroffene zu ihrer Ausnahmebescheinigung?

Ausgenommen sind, wie oben beschrieben, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Schwangere und Personen, die aus eng definierten, medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Ausnahmegründe sind von dazu berechtigten Ärzt:innen ins Zentrale Impfregister einzutragen. Dabei werden jeweils nur das Vorliegen eines Ausnahmegrundes und nicht der jeweilige Ausnahmegrund gespeichert. Die Gründe für eine solche Ausnahme werden in einer Verordnung des Gesundheitsministeriums geregelt. Es soll sich wohl um Personen handeln, die nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft werden können oder bei denen aus medizinischen Gründen keine erfolgreiche Immunisierung erfolgen kann.

Genesene Personen sind für sechs Monate ab dem positiven PCR-Test von der Impfpflicht ausgenommen, der diesbezügliche Nachweis ergibt sich aus der entsprechenden Eintragung im Epidemiologischen Meldesystem (EMS).

Welche Strafen drohen bei Verstoß gegen die Impfpflicht und wie oft kann gestraft werden?

Wer gegen die Impfpflicht verstößt erhält eine Verwaltungsstrafe. Für die Verfahren sind die Bezirksverwaltungsbehörden zuständig, es handelt sich um so genannte abgekürzte Verfahren. Wenn innerhalb von zwei Wochen nach Verhängung der Strafverfügung ein Impfnachweis oder ein Nachweis über einen Ausnahmegrund vorgelegt wird, wird das Strafverfahren eingestellt. Wenn die Strafe nicht bezahlt wird oder Einspruch erhoben wird, folgt ein ordentliches Verfahren nach dem Verwaltungsstrafrecht. Pro Jahr kann eine Person höchstens vier Mal gestraft werden. Klar scheint derzeit, dass Impfverweigerer nicht ins Gefängnis müssen: "Eine Ersatzfreiheitsstrafe bei Zahlungsunfähigkeit ist gesetzlich ausgeschlossen", heißt es in dem Regierungspapier.

"Ausgewogenes Gesetz"

Im Kommentar zum vorliegenden Entwurf hieß es von der Bundesregierung:

"Die Pandemie und die mit ihr einhergehenden Einschränkungen stellt unsere Gesellschaft auf eine große Belastungsprobe. Wir können sie überwinden, wenn wir eine möglichst hohe Durchimpfungsrate erreichen. Damit wir wieder unser gewohntes Leben führen können müssen sich aber noch deutlich mehr Menschen impfen lassen. Dies wollen wir mit der Einführung der Impfpflicht erreichen. In den letzten Wochen wurde der Gesetzesentwurf begutachtet, die Stellungnahmen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft wurden nun eingearbeitet. Es war uns wichtig, eine breite gesellschaftliche Debatte zu führen und allfällige Änderungsbedarf zu berücksichtigen. Der Entwurf wie auch der Gesetzestext, der am Montag im Gesundheitsausschuss und am Donnerstag im Nationalrat beschlossen werden wird, wurde gemeinsam von den vier Parlamentsparteien ÖVP, Grünen, SPÖ und Neos gemeinsam erarbeitet. Nun liegt ein ausgewogenes Gesetz vor, das uns dem Ziel, bald wieder ein normales Leben führen zu können, deutlich näher bringt."

Opposition ist teils unschlüssig, teils dagegen

Beschlossen werden soll das Impfpflicht-Gesetz dann am Donnerstag kommender Woche im Nationalrat. Zuvor ist am Montag die Behandlung im Gesundheitsausschuss vorgesehen, dabei ist auch ein öffentliches Hearing mit Experten angesetzt. Für einen Beschluss braucht es nur eine einfache Mehrheit, über diese verfügen die Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne sowohl im National- als auch im Bundesrat. Die Regierung war aber bemüht, eine breitere Zustimmung zu erhalten - und zwar über Einbindung von SPÖ und NEOS; die FPÖ lehnt die Impfpflicht ja komplett ab.