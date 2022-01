Die Regierung legt ein Gesetz mit Rettungsschirm vor. Ist es nicht mehr notwendig, wird es ganz einfach wieder abgeschafft.

Was schon seit zwei Jahren die Covidpolitik in Österreich bestimmt, zeigt sich auch in der aktuellen Debatte um die Einführung einer Impfpflicht: Vieles erfolgt auf Raten, einmal so, dann wieder so. Das ist in erster Linie der immanenten Ungewissheit geschuldet, die von Beginn an die Pandemie und die geeigneten Maßnahmen gegen sie begleitet.

Diese Ungewissheit gilt auch für dieses Gesetz. Es wird zwar mit 1. Februar in Kraft treten, bis es seine volle Wirkung entfaltet, werden jedoch Monate ...