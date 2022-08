Tote Ärztin: Österreich will Hassposter selbst verfolgen

Im Fall der Morddrohungen gegen die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die sich in der Vorwoche das Leben genommen hat, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft München. Am Mittwoch wurde ihr Leichnam obduziert.

Die Staatsanwaltschaft in Wels prüft, ob sie im Fall der Medizinerin Lisa-Maria Kellermayr, die in ihrer Praxis in der Gemeinde Seewalchen (OÖ) Suizid begangen hat, wieder selbst tätig werden kann. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor die Ermittlungen gegen zwei Männer, die die Ärztin wegen ihres Eintretens für die Coronaimpfung mutmaßlich mit dem Tod bedroht und beschimpft hatten, an die Staatsanwaltschaften München und Berlin abgetreten. Dies war notwendig, weil der Täter bzw. der Tatort sich nicht in Österreich befand und die Staatsanwaltschaft damit nicht zuständig ist. "Wir prüfen, ob sich durch den Suizid daran etwas geändert hat und nun ein Verfahren in Österreich möglich ist", heißt es bei der Staatsanwaltschaft. Einer der möglichen Täter ist von der deutschen Polizei inzwischen bereits einvernommen worden. Dazu ist bei der Staatsanwaltschaft Wels noch ein Verfahren gegen unbekannte Täter anhängig.

Leichnam wurde obduziert

Am Mittwoch wurde auch bekannt, dass die Leiche der Medizinerin nun doch obduziert wurde. Die Obduktion sei auf Wunsch von zwei Angehörigen erfolgt, am Sachverhalt habe sich nichts geändert, es gebe keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels.

Der Tod der Medizinerin hat auch eine Debatte ausgelöst, ob die gesetzlichen Regelungen, die es in Österreich gegen Hass im Netz gibt, ausreichend sind.

Für Felicitas Rachinger, die sich am Institut für die Theorie und Zukunft des Rechts an der Universität Innsbruck mit dem Thema Hass im Netz beschäftigt, lautet die Antwort grundsätzlich Ja. Die strafrechtlichen Grundlagen seien ausreichend, allerdings müssten die Plattformen verstärkt zur Verantwortung gezogen werden. Die Frage sei, ob man die Umsetzung bei der Polizei und den Staatsanwaltschaften noch verbessern könne, ob dort möglicherweise noch mehr Spezialwissen und mehr Personal erforderlich seien. Wer eine Hassnachricht erhalte, solle von dieser auf jeden Fall einen Screenshot anfertigen und die Plattform, auf der sie verbreitet werde, zur Löschung auffordern. Allerdings sei nicht immer klar, wo die Grenze zwischen Kritik und Hassnachricht verlaufe. Dies könne dann oft erst das Gericht klären, dafür sei dann aber eine Anzeige bei der Polizei notwendig. Und als Beweis oft auch der Screenshot.

Jeder Einzelfall müsse genau geprüft werden

Dass die Gesetze verschärft werden müssen, davon hält man auch im Justizministerium nichts. Allerdings könnte die sogenannte E-Evidence-Verordnung, die auf EU-Ebene derzeit verhandelt wird, die Ermittlungen deutlich erleichtern. "Damit soll ermöglicht werden, dass die österreichischen Staatsanwaltschaften direkt bei den Plattformen Auskünfte über Teilnehmer-, Zugangs-, Verkehrs- oder Inhaltsdaten einholen können, ohne zuvor um Rechtshilfe bei einer Behörde im Ausland ansuchen zu müssen", teilte ein Sprecher mit. Das könnte auch die Ermittlungsarbeiten im Fall der oberösterreichischen Ärztin beschleunigen, "da auch hier Täter aus dem Ausland ihre Hassbotschaften versendet hatten". Aus dem Bundeskriminalamt hieß es, dass man nach dem tragischen Tod der Ärztin evaluieren werde, ob man anders hätte reagieren können. Jedenfalls müsse man in jedem Einzelfall genau prüfen, bevor einem Opfer von Hassnachrichten im Fall von Bedrohungen oder Stalking Personenschutz gewährt werde. "Das würde sonst alle Grenzen sprengen. Dafür fehlen die personellen Ressourcen", sagte ein Sprecher. David Furtner, Sprecher der Polizei Oberösterreich, geriet jetzt selbst ins Visier von Hasspostern. Er erhält anonyme Morddrohungen, weil er Ende Juni im ORF der verstorbenen Ärztin unterstellt hatte, sie habe in die Öffentlichkeit gedrängt, wolle "über die Medien das eigene Fortkommen" fördern und habe ihren Fall "sehr, sehr dramatisch" dargestellt. Furtner klagt einen Twitter-User, der ihm vorwirft, er habe "Blut an den Händen". Ende 2020 wurde in Österreich ein eigenes Gesetz für vorurteilsmotivierte Straftaten ("Hate Crimes") geschaffen. Im ersten Jahr wurden durch die Polizei 5464 Fälle erfasst. Die meisten in Wien (1451), gefolgt von Oberösterreich (1006) und Niederösterreich (809).

Angriffe begannen im November 2021

Die massiven Angriffe aus der Coronaleugner-Szene auf die Ärztin hatten im November 2021 begonnen, nachdem die Medizinerin eine Demo vor dem Klinikum in Wels auf Twitter kritisierte. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich sprach daraufhin von einer "Falschmeldung". Dieser Tweet war "Grundlage für eine Flut an Beschimpfungen, Beleidigungen, Verleumdungen, Drohungen und größten Anstrengungen von Anhängern der Szene, mir größtmöglichen Schaden zuzufügen. Er dient als Begründung, mich eine Lügnerin zu nennen, eine Hexe, die Ordination durch schlechte Bewertungen zu schädigen und vieles mehr. Also wenn jemand von denen seine Drohungen wahr machen sollte kennen Sie ihren Anteil daran", antwortete Kellermayr bereits am 17. November der Polizei Oberösterreich. Mehrfach bat sie um Löschung des Tweets. Dieser ist bis heute auf der Twitter-Seite der Polizei OÖ mit mehr als 11.300 Followern ersichtlich.