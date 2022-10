"Dürfen nicht im Horrorkino bleiben": Wie wir mental mit all den Krisen umgehen sollten

In schwierigen Zeiten machen sich im Kopf oft negative Selbstgespräche breit. Diese sollte man unterbinden.

SN/ikon images via ap/eva bee

Nach mehr als zwei Jahren Pandemie gibt es keine Verschnaufpause. Krise folgt auf Krise. Sich von der Welt so gut wie möglich zurückzuziehen kann allerdings nur eine Lösung sein, die kurzfristig Erleichterung bringt. Der österreichische Psychologe Erich Hotter hat zum Tag der psychischen Gesundheit am Montag keine einfachen Rezepte gegen Angst und Verunsicherung - aber einige gute Erklärungen und so manchen Rat.

Einige Menschen sind sehr anfällig für Verunsicherung und Ängste, andere wiederum scheinen resistenter zu sein. Wie ...