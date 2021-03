Der Fall AstraZeneca zeigt, dass die Sicherheitsmechanismen in der Europäischen Union funktionieren.

Auf die Stellungnahme hatte ganz Europa gewartet: Die Experten der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) raten, das Vakzin von AstraZeneca weiter zu verimpfen. Die vor allem in Deutschland aufgetretenen Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen müssten aber genauer beobachtet werden. Bei diesen Erkrankungen könnte ein Zusammenhang mit der Impfung bestehen, belegt ist dieser noch nicht. Dennoch werden sie in die Liste möglicher Nebenwirkungen aufgenommen. Ärzte wie Patienten sollten künftig noch genauer auf Symptome achten. Und die EMA wird den Sachverhalt besonders akribisch beobachten.

