Pandemie schlägt Kindern auf die Psyche

Ob in den Kliniken oder bei der Kinder- und Jugendberatung: Es zeigt sich, dass der Druck auf die Jungen massiv gestiegen ist.

Kinder, die nicht mehr zu weinen aufhören, das Haus nicht verlassen wollen oder jeglichen Kontakt zu Freunden verweigern. Solche und andere Angststörungen "sehen wir viel mehr als früher", sagt Reinhold Kerbl, der Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde des LKH Hochsteiermark in Leoben. Hinzu kämen mehr Depressionen, die bei Kindern und Jugendlichen diagnostiziert würden, mehr Essstörungen bzw. eine Verschlimmerung bei Anorexie-Patientinnen und -Patienten, die schon in Behandlung seien. Und, was besonders tragisch sei: wesentlich mehr Suizidversuche. "Das hat sich ...