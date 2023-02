Valentinstag: Was das "Liebeshormon" Oxytocin alles kann

Am Tag der Liebe lohnt ein Blick auf eines der wichtigsten Hormone in unserem Körper: Oxytocin. Es stärkt nicht nur unser Bindungsgefühl, sondern beeinflusst auch viele andere Körperfunktionen.

Romantische Candle-Light-Dinner, Blumen und kleine oder größere Geschenke für die Partnerin oder den Partner: Am Valentinstag hat jenes Hochsaison, was der Liebe dient. Über all dem liegt Oxytocin in der Luft. Das Hormon steuert unser Wohlbefinden, hat aber auch andere wichtige Funktionen in unserem Körper.

Durch sanfte Berührungen und Streicheleinheiten werden der Botenstoff Serotonin und das "Kuschel-" oder auch "Liebeshormon" genannte Oxytocin ausgeschüttet. Das Resultat: Atmung und Herzfrequenz verlangsamen sich, Anspannungen lassen nach. Wir fühlen uns wohl und ...