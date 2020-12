Was bringt ein Corona-Heimtest und wie funktioniert er?

Vielen Menschen würde ein Schnelltest für zu Hause das Leben erleichtern. Doch an sich selbst einen richtigen Abstrich zu machen ist gar nicht so einfach. Davon hängt aber das Ergebnis ab.

Ein Corona-Schnelltest für zu Hause wurde kürzlich in den USA mit einer Notfallgenehmigung zugelassen. Das Produkt vom US-Unternehmen Lucira Health ist verschreibungspflichtig, zeigt innerhalb von 30 Minuten ein Ergebnis und kostet laut Hersteller umgerechnet 40 Euro. Wer den Test machen will, muss sich selbst mit einem Stäbchen einen Abstrich in der Nase nehmen. Das Stäbchen kommt in ein Röhrchen mit Chemikalien. Dann wird der Behälter in ein Modul gesteckt, das von einer Batterie betrieben wird. Das System basiert auf einem ...