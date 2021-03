Was über die brasilianische Variante bekannt ist

Nach der britischen und der südafrikanischen ist nun auch eine brasilianische Variante in Österreich angekommen. Was bedeutet das etwa für die Impfung gegen das Virus?

Der Verdachtsfall ist bereits zwei Wochen alt. Doch erst seit Montag steht fest, dass auch eine brasilianische Variante des Coronavirus in Österreich angekommen ist. Bei dem in der Stadt Salzburg aufgetretenen Fall (siehe Lokalteil) handelt es sich laut Andreas Bergthaler, Virologe beim Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, jedoch nicht um die gängige brasilianische Variante P.1 (B.1.1.28.1), sondern um jene mit dem Namen P.2 (B.1.1.28.2). Zu dieser Variante sind noch deutlich weniger Fakten bekannt als zu P.1. Dennoch sind zu beiden brasilianischen Mutanten gewisse Schlüsse möglich.

"P.1 ist der südafrikanischen in mancher Hinsicht sehr ähnlich", beschreibt Bergthaler. Beiden Varianten wird nachgesagt, ansteckender zu sein als der Wildtyp, also die ursprüngliche Form des Coronavirus. Dies sei in der Tat wahrscheinlich, sagt Bergthaler. Ob das auch für die in Salzburg festgestellte Variante P.2 gelte, ist nicht klar. Sie weise ein anderes Mutationsspektrum auf als P.1, sagt Bergthaler. Es würde etwa die Mutation N501Y fehlen. Und ebenjene steht in Verdacht, das Virus ansteckender zu machen.

Eine andere Eigenschaft haben hingegen beide brasilianischen Varianten wohl gemein: Durch eine Mutation (E484K) könnte die Immunantwort durch Antikörper geringer ausfallen. Der Immunschutz nach einer Infektion oder einer Impfung könnte also beeinträchtigt sein. Auch Laborfacharzt Hans Georg Mustafa aus dem Salzburger Testlabor Medilab verweist auf dieses Merkmal: Es sei davon auszugehen, dass P.1 und P.2 hier einen "ähnlichen Effekt" haben.

Andreas Bergthaler, Virologe beim Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Müssen Geimpfte also befürchten, dass sie nicht ausreichend geschützt sind? Erste Erkenntnisse dazu gibt es zur südafrikanischen Mutante, die den brasilianischen Varianten ja in mancher Hinsicht ähnelt. Für das britisch-schwedische Vakzin AstraZeneca gibt es Daten, die ausweisen, dass der Impfstoff zumindest bei leichteren und mittleren Verläufen mit der südafrikanischen Variante weniger stark wirkt. Bei den zugelassenen mRNA-Impfstoffen, also bei Biontech/Pfizer und Moderna, sei das "noch nicht völlig geklärt", ergänzt Virologe Bergthaler. Aber auch bei diesen sei anzunehmen, dass bei den Varianten weniger neutralisierende Antikörper gebildet werden.

Bei schweren Verläufen ist hingegen die Hoffnung da, dass die gängigen Vakzine ausreichend schützen. "Wirklich wissen kann man es aber noch nicht", sagt Bergthaler. Doch selbst wenn sich herausstellen sollte, dass es hier Nachholbedarf gibt, könnte man dies künftig durch eine sogenannte Boost-Impfung - also durch eine Auffrischung der Impfung mit einem adaptierten Vakzin - wahrscheinlich einfangen.

Das Problem der Studien zur Immunantwort des menschlichen Organismus sei, dass sie immer nur die "halbe Geschichte" erzählen, ergänzt Monika Redlberger-Fritz, Leiterin des Zentrum für Virologie der MedUni Wien. Der Fokus liege stark auf Antikörpern. "Für eine ausreichende Immunität müsste man sich aber auch die zelluläre Immunantwort ansehen", sagt die Virologin, also wie die körpereigenen T-Killerzellen auf das Virus reagieren. Letztendlich gelte für alle Studien: "Es ist ein dynamischer Prozess von Wissensgewinnung. Keine Studie ist der Weisheit letzter Schluss."

Zu möglicherweise veränderten Krankheitsverläufen bei den brasilianischen Varianten ist indes noch wenig bekannt. Etwa, ob P.1 letaler sein könnte, wie in Brasilien spekuliert wird (siehe Artikel unten). "Hier ist die Datenlage unklar - und die Zahlen könnten womöglich durch den Zusammenbruch des lokalen Gesundheitssystems erklärbar sein", sagt Andreas Bergthaler.

Und wie ist es um Reinfektionen bestellt? Es gibt die These, dass jene, die sich mit dem Wildtyp infiziert haben, sich in weiterer Folge mit den brasilianischen Varianten oder auch der südafrikanischen anstecken könnten. Es sei auffällig, dass die Fälle an Reinfektionen in jüngster Vergangenheit stark zugenommen haben, schildert Bergthaler. Der Zusammenhang mit den Varianten sei "naheliegend".