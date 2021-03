Virusvariante gerät in Brasilien außer Kontrolle

Erstmals seit Beginn der Pandemie starben in einer Woche 10.000 Menschen. Doch Präsident Bolsonaro schaut weg.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer unkontrollierten Ausbreitung, die auch die Nachbarländer in Mitleidenschaft ziehen könnte: In Brasilien grassiert eine Variante des Coronavirus, die zu einem starken Anstieg der Neuinfektionen führt. Laut Epidemiologen handelt es sich um die SARS-CoV-2-Variante P.1, die erstmals in der Amazonas-Metropole Manaus festgestellt wurde und die ansteckender ist als das Ursprungsvirus.

Seit Beginn der Pandemie sind in Brasilien mehr als 265.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, davon 65.000 seit Jahresbeginn. Experten befürchten, dass ...