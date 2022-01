Hexenprozesse auf Schloss Moosham: Hier spukt es doch!

Um Schloss Moosham im Lungau ranken sich viele Gruselgeschichten. Tatsache ist: in den Mauern wurden einst viele Menschen gefoltert und wegen Hexerei zum Tode verurteilt. Warum die "Siechenmeisterin von Mauterndorf" frei kam - und ob es im Anwesen immer noch spukt - das wollen wir im Podcast "Schattenorte" herausfinden.

Podcast "schattenorte"

Eine Tür geht auf, die fest verschlossen schien. Ein Schrank, wuchtig und tonnenschwer, wankt und scheppert. Ein Licht geht an, obwohl niemand zu sehen ist. Schloss Moosham im Lungau gilt als Geisterschloss. "Ich bin nie allein im Schloss", sagt die Geschäftsführerin Theresita Wilczek. Sie habe sich gewöhnt an diese "Schlosssachen", wie sie die unerklärlichen Vorkommnisse nennt, die sich hier immer wieder abspielen sollen. "Hier ist so viel passiert, es sind so viele Menschen in diesen Mauern gestorben, die Aktivität ist daher ganz natürlich." Gerne spricht die Tochter des Schlossherren, Hans-Heinrich Wilczek, nicht darüber. Denn viele würden das nicht glauben, bis sie es selbst erlebt hätten. Frau Wilczek führt uns in dieser Podcastfolge durch die Räume des Anwesens - bis in den Hexenturm und in die Folterkammer.

Eine vermeintliche "Hexe" im 17. Jahrhundert hat ihre Zeit dort überlebt. Die "Siechenmeisterin von Mauterndorf", Anna Christophin wurde im Jahr 1649 in Moosham angeklagt. Die Studentin Anna Vierlinger hat sich in ihrer Bachelorarbeit nun genauer mit dem Prozess beschäftigt und sogar die Verhörprotokolle aufgespürt. Wieso die Frau beschuldigt wurde - und sie letztlich nicht mit ihrem Leben dafür bezahlen musste, schildert die 24-Jährige im Interview.