Auf Schloss Moosham im Lungau wurden einst viele Menschen gefoltert und zum Tode verurteilt. Warum die "Siechenmeisterin von Mauterndorf" im 17. Jahrhundert die Haft überlebte und ob es im Anwesen nun tatsächlich spukt.

Podcast "schattenorte"

Eine Tür öffnet sich, die fest verschlossen schien. Ein Schrank, wuchtig und Hunderte Kilogramm schwer, wankt und scheppert. Ein Licht geht an, obwohl niemand zu sehen ist. Um Schloss Moosham in Unternberg im Lungau ranken sich viele Geistergeschichten. "So viel kann ich sagen, ich bin nie allein im Schloss", sagt die Geschäftsführerin Theresita Wilczek. Sie habe sich gewöhnt an diese "Schlosssachen", wie sie die unerklärlichen Vorkommnisse nennt, die sich hier immer wieder ...