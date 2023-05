"Jahrhunderthochwasser": Als Oberndorf unter Wasser stand

Nach andauernden Regenfällen im September 1899 trafen Überschwemmungen die Gemeinde Oberndorf schwer. Der Pegelstand stieg auf über zehn Meter. Ganze Häuserblöcke wurden weggespült. Ein auf dem Fluss treibendes Haus riss die Brücke, die Oberndorf mit Laufen verband, mit sich. Es sei ein "Dolchstoß mitten durchs Herz", hieß es in einem Bericht vom 18. September im "Salzburger Tagblatt". Und: "Neu entstehen wird Oberndorf kaum wieder."

Diese Prognose sollte sich zum Teil bewahrheiten. Denn der Ort musste verlegt werden. Wie zäh dieser Prozess voranschritt und ob Oberndorf auch danach von Überflutungen betroffen war, schildert Josef Standl im SN-Podcast "Schattenorte". Der ehemaliger Journalist ist mittlerweile Vizepräsident der Stille-Nacht-Gesellschaft und Kustos im Stille-Nacht-Museum in Oberndorf. Dort hat er eine Ausstellung mit dem Titel "Als sich Oberndorf neu erfinden musste" zu genau diesem Thema kuratiert. Diese ist noch bis Ende Juni 2023 zu sehen.

Podcast: Schattenorte

