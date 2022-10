Mit Drill zum Krieg erzogen: Die NS-Eliteschule am Kreuzberg in Bischofshofen

In Bischofshofen sollte während des Zweiten Weltkrieges die künftige NS-Elite ausgebildet werden. Die Geschichte der Deutschen Heimschule Kreuzberg wurde nun erstmals ausführlich erforscht. Historikerin Gertrude Chalupny und der derzeitige Direktor der Schule, Alois Lechner, sprechen im SN-Podcast "Schattenorte" über das dunkle Kapitel in der Geschichte der Privatschule im Pongau.

Podcast "schattenorte"

Wie konnte die Umwandlung von der katholischen Privatschule in eine NS-Erziehungsanstalt im Jahr 1938 so schnell vollzogen werden? Warum trieb der Salzburger Landesschulrat Karl Springenschmid den Kampf gegen die katholische Kirche derart vehement voran? Und wie haben die Schüler auf die nationalsozialistische Führung reagiert? Der Direktor des Gymnasiums St. Rupert, Alois Lechner, und Historikerin Gertrude Chalupny schildern den Verlauf der Geschichte des Hauses während des Zweiten Weltkrieges und geben Einblicke in bisher noch nicht erforschte Quellen.

SN-Podcast "Schattenorte"

In der Podcast-Serie "Schattenorte" widmen sich die SN-Redakteurinnen Anna Boschner und Simona Pinwinkler den dunklen Kapiteln in der Geschichte in und um Salzburg.