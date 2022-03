In Großgmain lag einst das Geld sprichwörtlich auf der Straße. Wie Bauernsöhne zu Königen des Schmuggels wurden.

Podcast "schattenorte"

Nacht für Nacht gelang es Schmugglerbanden aus Großgmain nach dem zweiten Weltkrieg, Kaffee und Zigaretten über die Grenze nach Deutschland zu bringen. Wie sie das anstellten, warum die Schmugglerkönige besser nicht mit ihren Erfolgen geprahlt hätte und welche Rolle die Zollbeamten beim Schmuggel gespielt haben könnten, haben Albin Kühnel und Johannes Lang untersucht. Der ehemalige Zollbeamte und der Leiter des Stadtarchivs von Bad Reichenhall haben zahlreiche Interviews mit ehemaligen Schmugglern und Zöllner geführt und ihre Ergebnisse zu einem Buch zusammengetragen. In der neuen Folge von "Schattenorte" erzählen sie von ihren Recherchen.



SN/kühnel/lang Das Grenzgebiet. Kühnel und Lang markierten die Schmuggelschwerpunkte rot. SN/boschner Albin Kühnel interviewte für sein Buch ehemalige Schmuggler.

SN-Podcast "Schattenorte"

In der Podcast-Serie "Schattenorte" widmen sich die SN-Redakteurinnen Anna Boschner und Simona Pinwinkler den dunklen Kapiteln in der Geschichte in und um Salzburg. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die es Wert sind, beleuchtet zu werden? Dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at.