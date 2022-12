Wie der Mythos um den Untersberg entstanden ist

Über kaum einen anderen Berg ranken sich so viele Sagen. Der Gebirgsstock ist weit über die Grenzen Salzburgs bekannt. Doch warum?

Podcast "Schattenorte"

Auf dem Untersberg soll einst ein Riese gehaust haben. Die Geschichte des Riesen ist nicht die einzige Sage über den Untersberg. Über kaum einen anderen Berg werden noch heute derart viele Mythen verbreitet. Spuren der Tempelritter sollen dort zu finden sein. Hitler und sogar der Dalai Lama hätten die Bedeutung des Gebirgsstocks erkannt. "Im Internet kursieren die wildesten Geschichten über den Berg", sagt der Historiker Johannes Lang. Einige Sagen haben Einzug in das Brauchtum gehalten, andere wiederum - und das sei das Gefährliche - dienten bis heute als Basis für verschiedene Verschwörungstheorien.

Wie sind diese Sagen entstanden? Und warum ranken sie sich gerade um den Untersberg? Historiker Johannes Lang gibt in der 21. Folge des SN-Podcasts Schattenorte Antworten.

SN-Podcast "Schattenorte"

