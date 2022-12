Untersberg: Wie der Mythos einst entstanden ist

Um kaum einen anderen Berg ranken sich so viele Sagen. Der Gebirgsstock ist weit über die Grenzen Salzburgs bekannt. Doch warum?

Vor mehreren Hundert Jahren soll der Riese Abfalter auf dem Untersberg gehaust haben. Um sich die Zeit zu vertreiben, habe er Felsen vom Berg hinabgeworfen. Die Hügel in Maxglan, Wals und Liefering sollen von diesen Steinen herrühren. So wird es zumindest in einer der vielen Sagen um den Untersberg erzählt.

SN/www.neumayr.cc Die Figuren der Wilden Jagd sind an die Sagenwelt des Untersberges angelehnt. Der Perchtenlauf findet jedes ...