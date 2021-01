Die Proteste von Coronaleugnern und sogenannten Querdenkern werden größer. Dass Hintermänner teils radikale Ideen vertreten, wird beim Anprangern der "Coronadiktatur" gern vergessen. Doch es gibt alternative Protestformen.

Die Wiener Polizei rüstet sich für einen Großeinsatz am Wochenende. In Coronaleugner-Foren braut sich ein Sturm zusammen, der sich am Wochenende, so die Befürchtungen der Sicherheitsbehörden, in Wien entladen könnte. Es sind mehrere Demonstrationen mit insgesamt über 30.000 Teilnehmern angemeldet worden. Sie wollen demonstrieren, egal ob die Demonstrationen genehmigt werden oder nicht. Sogenannte Coronaleugner oder Querdenker mobilisieren seit Wochen, sprechen von "Coronadiktatur" und warnen vor "Chip-Implantaten durch Zwangsimpfungen". In ihren Parallelwelten gibt es keine Masken und keinen Abstand zum Schutz ...