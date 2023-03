Traiskirchner Bürgermeister Babler im Interview: "Politik ist gar nicht so schwer"

Der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler gilt als linker Vor- und Nachdenker. Seit Donnerstag ist klar, er wird für den SPÖ-Parteivorsitz kandidieren. Die Salzburger Nachrichten führten mit dem Politiker zum Jahreswechsel ein viel beachtetes Interview über seine konkreten Vorstellungen zu Flüchtlingsfragen, seine Art von Politik und seinen Wunsch nach einer"Reideologisierung" seiner Partei, der SPÖ.

Andreas Babler (49) ist SPÖ-Bürgermeister der überlaufenen Flüchtlingslager-Gemeinde Traiskirchen. Der Parteirebell wird schon mal als "Genosse Rampensau" und "Tsipras von Traiskirchen" tituliert. Was wünscht er sich in der Flüchtlingsfrage, was von der großen Politik?

Als ich 1992 erstmals in New York war, hat der rumänische Taxifahrer nur von Traiskirchen geredet. Sind Sie stolz, was Ihre Gemeinde geleistet hat? Andreas Babler: Ja, es ist eine gewaltige Dimension. Es war für eine siebenstellige Zahl von Menschen eine der wichtigsten Stationen ...