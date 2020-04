Bildungsminister Heinz Faßmann: "Heuer verschlankte Matura"

"Die mündliche Matura entfällt"- wie die Reifeprüfung in Zeiten von Corona abgelegt werden soll, erklärte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Bildungsminister Heinz Faßmann erklärt das weitere Vorgehen.