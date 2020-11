Corona-Lockdown: Die Schulbänke sind nicht leer

Im zweiten Lockdown gibt es an den Schulen deutlich mehr zu tun als im Frühjahr. Auch weil viele Eltern die Kinder weiter in Schulen schicken werden. In den Kindergärten wird es noch voller.

SN/apa (dpa) In den nächsten Tagen wird sich zeigen, wie viele Kinder trotz Lockdown in die Schulen kommen. Die Behörden rechnen jedoch mit deutlich mehr Schülern als im Frühjahr.