Die Intensivbetten füllen sich rasant

Intensivmediziner Walter Hasibeder ist mehr als ernüchtert: "Wir sind sehenden Auges in diese Situation hineingerannt."

Rasant füllen sich die Spitäler derzeit mit Coronapatienten. In den Intensivstationen wurde am Dienstag erstmals seit einem halben Jahr wieder die Grenze von 400 an Covid Erkrankten überschritten.

In Salzburg und Oberösterreich, wo die Lage außer Kontrolle geraten ist, kämpft man in den Krankenhäusern besonders; nicht nur wegen der rapide steigenden Patientenzahl, sondern auch weil theoretisch zur Verfügung stehende Intensivbetten wegen des Mangels an Pflegerinnen und Pflegern nicht genutzt werden können. Zu diesem Riesenproblem kommt noch ein Faktor ...