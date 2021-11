Corona-Maßnahmen: Winter wieder allein daheim?

Niedrige Impfquote, hohe Infektionszahlen: Für die Tourismusbranche ist das ein tödlicher Cocktail. Sinken bis Weihnachten die Infektionszahlen nicht deutlich, könnte es erneut ein düsterer und einsamer Winter werden.

Wenn die Entwicklung der heimischen Coronazahlen auch in den Hauptnachrichten anderer Länder zum Thema wird mit der Botschaft, dass es heuer wohl wieder schlecht mit dem Winterurlaub aussehe, darf man die Lage als mehr als nur ernst einstufen. Egal, ob in den Niederlanden, Deutschland oder Dänemark - Österreich ist kurz vor dem Start in die Wintersaison wieder in aller Munde. Nicht, weil die Krise so gut gemanagt wurde, wie lange von höchster politischer Stelle mantraartig beschworen wurde, sondern - wie ...