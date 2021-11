Wien ist auch beim Christkindlmarkt strenger

Auf dem Wiener Rathausplatz gibt es Zutrittskontrollen ebenso wie bei den Weihnachtsmärkten in Graz. In Salzburg, Innsbruck und Linz wird auf diese Kontrolle verzichtet, die 2G-Regel wird erst vor einem Kauf bei einem Stand relevant. Dadurch können sich auch ungeimpfte Personen unter die Besucher mischen.

Auf dem Rathausplatz in Wien eröffnet der Christkindlmarkt am Freitag. Der Veranstalter, der Verein zur Förderung des Marktgewerbes, geht bei der Kontrolle der Besucher strenger vor als andere Städte. So wird es am Rathausplatz zehn Eingänge geben, an denen alle Besucher auf die 2G-Regel (geimpft oder genesen) überprüft werden. "Auf dem Marktgelände können sich die Leute frei bewegen", sagte ein Sprecher des Veranstalters am Dienstag.

Man hoffe, dass sich die Verschärfung von der 3G- auf die 2G-Regel nicht ...