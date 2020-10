Die SPÖ ist wieder Arbeiterpartei Nummer eins

Gemeinderatswahl in Wien: Die SPÖ verlor in den Innenstadtbezirken und gewann in den Arbeiterbezirken. Das macht eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition nicht eben wahrscheinlicher.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER In Arbeiterpose: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler beim Spatenstich für den Umbau des Wien-Museums.