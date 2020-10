Michael Ludwig: Erst unterschätzt, nun am Ziel

Der neue starke Mann in der SPÖ ist ein Politiker alten Stils: Michael Ludwig ist bekennender Fan der Sozialpartnerschaft und war auch stets ein Freund von Rot-Schwarz. Wie der Wiener Bürgermeister zu dem wurde, was er heute ist, und warum ihm sein Image als Otto Normalverbraucher dabei half. Ein Porträt.

Leutselig, etwas bieder und harmlos wirkend, stets freundlich und verbindlich im Ton: Wer Michael Ludwigs Auftritte verfolgt, wird den Eindruck nicht los, dass er gern unterschätzt wird. Dabei sollte man den Wahlsieger der Wien-Wahl keineswegs unterschätzen. Das hat er am Sonntag eindrucksvoll bewiesen. Der 59-Jährige schaffte es mühelos in die großen Fußstapfen seines Vorgängers Michael Häupl zu treten und die Mehrheit der mächtigen Wiener SPÖ auf über 40 Prozent auszubauen. Er kann sich nun aussuchen, mit wem er in den ...