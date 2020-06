Die Wahl fiel auf den Salzburger Erzbischof Franz Lackner

Er galt als erste Wahl: Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner wurde zum neuen Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz gewählt. Er löst damit Kardinal Christoph Schönborn (75) ab, der den Vorsitz nach 22 Jahren abgeben wollte.

