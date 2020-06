Mit der Wahl des Salzburger Erzbischofs Franz Lackner zu ihrem neuen Vorsitzenden folgten Österreichs Bischöfe gleichsam der Papierform.

Nicht viel länger als eine Stunde dauerte es am Dienstagvormittag, bis die Bischofskonferenz in Mariazell einen neuen Vorsitzenden gewählt hatte. Die Sommertagung des Episkopats findet traditionell in dem steirischen Wallfahrtsort statt. Mit dem Salzburger Erzbischof Franz Lackner (63) folgte die ...