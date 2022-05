Eine erste Amtszeit mit vielen Extraschichten für Van der Bellen

Die ersten sechs Van-der-Bellen-Jahre waren von rapiden Regierungswechseln und permanenten Krisen geprägt.

Mit der Kritik, sich mit der Bekanntgabe seiner - schon aus der Häufung der öffentlichen Auftritte ablesbaren - Wiederkandidatur zu lang Zeit gelassen zu haben, kann Alexander Van der Bellen leben. Als politischer "Spätzünder" hat der Professor, der die letzten fast fünfeinhalb Jahre an der Spitze des Staates gestanden ist, ohnedies schon gegolten, seit Peter Pilz in den frühen 90er Jahren das langjährige SPÖ-Mitglied in die Reihen der Grünen lotste. Der Neopolitiker sah damals seinen Wandel "von einem arroganten Antikapitalisten ...