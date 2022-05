Bundespräsident Van der Bellen kandidiert erneut: Die Hofburgwahl wird erst in sechs Jahren spannend

Der Bundespräsident will eine zweite Amtszeit anhängen. Das ist sinnvoll. Und übertüncht manch politisches Problem.

Allzu groß war die Überraschung ja nicht, als Bundespräsident Alexander Van der Bellen Sonntag nachmittag per Video seine Bereitschaft erklärte, an die ersten sechs Jahre seiner Amtszeit sechs weitere Jahre anzuhängen. Die Entscheidung war allseits erwartet worden - und es ist eine gute Entscheidung. Denn was Österreich angesichts nationaler wie internationaler Krisen sicher nicht brauchen kann, ist ein Wahlkampf, der den Putin- und Coronaschwurblern aller Lager die Gelegenheit gibt, sich ins Rampenlicht zu spielen. Wie unberechenbar der Ausgang eines solchen ...