Eine Steuerreform und viele Fragen

Wer profitiert? Wer zahlt drauf? Wer erhält wie viel Klimabonus? Die SN suchten Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Autofahren und Heizen werden teurer, wer wenig Energie verbraucht, wird belohnt, Lohnsteuerpflichtige werden entlastet - und all das eingebettet in die "größte Steuerreform der Zweiten Republik", wie Bundeskanzler Sebastian Kurz betont. Die SN vertieften sich in die Details des Reformwerks.

1. Wie wird fixiert, wer wie viel Klimabonus kriegt?

Der Klimabonus soll die Belastung der Ökosteuer für jene ausgleichen, die auf das Auto angewiesen sind. Daher wird der Bonus in vier Stufen - 100 Euro, 133 ...