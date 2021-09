Geht ohne Impfung bald (fast) nichts mehr? Das sagen Experten.

Die Covid-Strategie der Bundesregierung ist offensichtlich: Der Coronatest soll immer weniger Türen öffnen. Stattdessen soll die Impfung zum alleinigen "Passierschein" im öffentlichen Leben werden. Die SN haben Mitglieder der Bioethikkommission dazu befragt, einen Epidemiologen und einen Verfassungsrechtler.

Bundeskanzler Sebastian Kurz gab der Debatte einen neuen Schub: In deutschen Medien stellte er in den Raum, dass etwa Après-Ski-Veranstaltungen in dieser Saison nur noch von Covid-Geimpften besucht werden könnten - für den Fall, dass die Auslastung der Intensivstationen weiter zunimmt. Vizekanzler Werner Kogler legte am Samstag nach und empfahl nachdrücklich die Impfung für alle, die sicher sein wollten, dass sie im Winter in Konzerte, Kinos und Gasthäuser gehen dürfen.

Welche Regelungen für den Wintertourismus ...