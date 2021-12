Impfen gegen Geld: Eine Prämie für den Corona-Stich

Die Regierung will die Menschen mit finanziellen Anreizen zur Coronaimpfung bewegen. Die SN fragten nach, ob und wie ein solches System funktionieren kann.

Die Rechnung ist relativ simpel. Die impfbare Bevölkerung in Österreich umfasst rund acht Millionen Menschen. Nehmen sechs Millionen davon die von der Regierung angedachte Impfprämie in Anspruch, so kostet jeder Hunderter Impfprämie 600 Millionen Euro. Stockt die Regierung die Impfprämie auf die unter anderem von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner geforderten 500 Euro je geimpfter Person auf, betragen die Kosten drei Milliarden.

Dass es zu einem "positiven Anreizsystem" in Form einer Impfprämie kommen wird, scheint gesichert, seit auch Bundeskanzler Karl ...