Spitzendiplomat zu Treffen zwischen Nehammer und Putin: "Der Grat ist natürlich extrem schmal"

Setzt Österreich seine Glaubwürdigkeit auf Spiel? Oder hat die militärisch neutrale Republik andere Vermittlermöglichkeiten als andere Staaten? Der Kanzlerbesuch in Moskau wird in Diplomatenkreisen jedenfalls mit Spannung beobachtet. Der Spitzendiplomat und Russland-Kenner Emil Brix analysiert das politisch heikle Vorgehen.

Der ehemalige österreichische Botschafter in Moskau und jetzige Direktor der diplomatischen Akademie, Emil Brix, erklärt, wie heikel die Gesprächsannäherungen zwischen Moskau und Wien sind.

Was kann ein solches Gesprächsangebot für den weiteren Verlauf dieses kriegerischen und politischen Konflikts bringen? Emil Brix: Aus meiner Sicht ist in einem solchen Krieg, wie wir ihn seit 1945 nicht mehr erlebt haben, jeder Schritt in Richtung Gespräche prinzipiell positiv zu sehen. Aber natürlich muss man vorsichtig sein, dass es in den kommenden ...