Krisenbudget 2023: Wohin die Milliarden fließen

Im milliardenschweren Budget der multiplen Krisen wird sogar die historische Abschaffung der kalten Progression zur Randnotiz. Ein Überblick.

In normalen Jahren wird am Tag der Budgetrede die Floskel von der "in Zahlen gegossenen Politik" überstrapaziert. Das Budget, das Magnus Brunner am Mittwoch präsentierte, drückt hingegen "in Zahlen gegossene Krisen" aus. Welches Ressort wie viel bekommt, zeigt in diesen turbulenten Zeiten, was die größten politischen Herausforderungen sind. Die Erhöhungen müssen aber vor dem Hintergrund der dramatisch hohen Inflation gelesen werden. Immerhin mildert die Abschaffung der kalten Progression die Folgen für die Einkommensteuerzahler schon 2023 um 1,5 Mrd. Euro. 2026 ...