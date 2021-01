Kritik auch an Aschbacher-Aufsatz

Stefan Weber ortet auch hier Plagiatsverdacht, der Mitautor verteidigt sich.

Medienwissenschafter Stefan Weber erhebt in seinem Blog weitere Plagiatsvorwürfe gegen die zurückgetretene Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP): Laut Webers Recherchen soll auch ein sechsseitiger Aufsatz, den die Politikerin mit zwei Co-Autoren am 15. April 2020 bei der TU Bratislava eingereicht hat, großteils abgeschrieben sein. Der online abrufbare Aufsatz (Titel: "Managertypen aus theoretischer Sicht") wurde am 25. Juni 2020 publiziert. Webers Kritik: "Das Paper erweist sich als nahezu komplett paraphrasiertes Plagiat einer Internetquelle." Weber belegt seinen Vorwurf mit einer Passage, die, bis ...