Den erschlichenen Titeln auf der Spur

Dass Abschlussarbeiten auf Plagiate gecheckt werden, ist die Regel. Doch die Software lasse sich leicht überlisten, kritisieren Experten.

Nach Plagiatsvorwürfen samt folgendem Rücktritt von ÖVP-Arbeitsministerin Christine Aschbacher stellt sich die Frage, wie es um die Qualität bei Uni-Abschlussarbeiten bestellt ist - und wie kontrolliert wird, wenn Arbeiten an ausländischen Unis eingereicht werden. Die Überprüfung wissenschaftlicher Arbeiten auf Plagiate mittels Software sei heute von der Bachelorarbeit bis zur Dissertation die Regel, hieß es am Montag im Bildungsministerium. "Bei Arbeiten an europäischen Universitäten können wir aber nicht eingreifen." Jürgen Petersen, Geschäftsführer der AQ Austria, die für die Akkreditierung und Qualitätssicherung ...