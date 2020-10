Vor zwei Jahren, als er angetreten ist, hat kaum jemand einen Cent auf Michael Ludwig gesetzt. Jetzt hat er klar gewonnen.

Michael Ludwig hat die Wiener Wahl eindeutig gewonnen, noch nicht ausgezählte Briefwahlstimmen hin oder her. Was auch immer da noch an Ergebnissen nachkommen mag, am Erfolg des Bürgermeisters wird das nicht mehr viel ändern.

Mit Ludwig hat der wohl am meisten unterschätzte Politiker der vergangenen Jahre einen eindrucksvollen Sieg errungen. Erinnern wir uns an seinen schwierigen Start im Jahr 2018: Weder sein Vorgänger Michael Häupl noch seine Partei wollten ihn mit großer Begeisterung am Ruder sehen. Beim entscheidenden ...