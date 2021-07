Die Debatte über den verpflichtenden Stich wird mit voller Wucht über uns hereinbrechen, wenn wir es nicht schaffen, die Impfrate zu steigern.

Die Debatte rund um eine allgemeine Impfpflicht im Kampf gegen Corona braut sich derzeit wie ein Gewitter zusammen. Mit steigender Zahl an Coronainfektionen bei gleichzeitig sinkender Zahl an Impfungen wird die Diskussion, wie man eine möglichst hohe Durchimpfung erreicht, in Richtung Herbst immer lauter und schärfer geführt werden. Spätestens wenn im schlimmsten Fall wieder neue Einschränkungen mit all ihren Auswirkungen drohen. Dann werden viele Geimpfte fragen, warum ihnen trotz Immunisierung wieder ihre Grundrechte genommen werden. Und Impfverweigerer ...