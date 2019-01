Menschenrechtskonvention: Ein Ausstieg ist praktisch unmöglich

In Österreich wacht das Verfassungsgericht über die Europäische Menschenrechtskonvention. Aber worum geht es in der EMRK? Und warum ist ein Ausstieg ebenso unwahrscheinlich wie eine Teiländerung?

Nach der Ankündigung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), die Menschenrechtskonvention hinterfragen zu wollen, ist eine heftige Debatte um die Grundrechte entbrannt. Worum geht es dabei überhaupt?

"In der Debatte geht es vor allem um den Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)", erklärt Asylanwalt Georg Bürstmayr. Dort heißt es: "Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden." Herausstechend sei, dass dieser Artikel keinen zweiten Absatz habe, so wie andere Artikel in der Konvention. "Im ersten Absatz steht immer das Grundrecht und in den weiteren Absätzen wird das abgewogen. Sprich: In Ausnahmefällen wird relativiert, wenn ein Eingriff in das Grundrecht im öffentlichen Interesse ist. Bei Artikel 3 gibt es keinen Absatz, also gilt er absolut."

In Österreich gilt die Konvention seit 1958

Österreich darf also in Bezug auf das Asylrecht niemanden abschieben, wenn ihm dort Folter droht. "Das ist natürlich bitter, wenn es sich um einen Straftäter handelt", sagt Bürstmayr. An dem Recht könne Kickl aber nicht rütteln. Und so lange sich die Höchstgerichte an die EMRK halten würden - und das tun sie - würden solche Abschiebungen auch nicht zustande kommen. Insofern

sei der Angriff von Kickl auf die EMRK politisches Kalkül.

Die "Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten" gilt seit der Unterzeichnung am 4. November 1950 als wichtigste und bedeutendste Konvention des Europarats. Sie trat am 3. September 1953 allgemein in Kraft. In Österreich trat die Konvention 1958 in Kraft. Außer Weißrussland und dem Vatikanstaat haben alle europäischen Staaten die Konvention unterzeichnet und ratifiziert.

Recht auf Leben, Verbot der Sklaverei

Die Konvention enthält einen Katalog von Grund- und Menschenrechten, wie das Recht auf Leben, ein Verbot von Folter, Sklaverei und Zwangsarbeit, weiters das Recht auf Freiheit und Sicherheit, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Schutz des Privat- und Familienlebens und Freiheit der Meinungsäußerung. Kernbestand sind 15 Artikel, die durch mehrere Zusatzprotokolle ergänzt werden - wie etwa das Recht auf Eigentum. Auch die Todesstrafe wurde erst durch Zusatzprotokolle abgeschafft.

Könnte Österreich aus dieser Konvention aussteigen?

Rein rechtlich betrachtet wäre ein Ausstieg möglich, sagt Reinhard Klaushofer, Leiter des Österreichischen Instituts für Menschenrechte an der Universität Salzburg. Allerdings ist das eher eine theoretische Annahme. Praktisch ist es kaum vorstellbar, denn die EMRK genießt in Österreich einen besonderen Status, da sie in Verfassungsrang steht. Das heißt: Der Nationalrat müsste zuerst mit Zwei-Drittel-Mehrheit die Verfassung ändern - und damit die EMRK aus der Verfassung herauszunehmen. "Erst dann könnte man das in einem zweiten Schritt auf internationaler Ebene völkerrechtlich aufkündigen", sagt Klaushofer. Einzelne Artikel aufkündigen, scheint noch schwieriger zu sein. Dafür bräuchte man die Zustimmung aller anderen 46 Europaratsstaaten, die die Konvention unterzeichnet haben.

Verfassungsgericht wacht über Einhaltung

Mit der Umsetzung der Grundrechte der EMRK in Österreich zeigt sich Experte Klaushofer zufrieden. Über die Umsetzung wacht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg. "In Österreich werden die Urteile des EGMR beachtet und letztendlich auch umgesetzt", sagt Klaushofer. Die Einrichtung von Unabhängigen Verwaltungssenaten etwa sei auf Entscheidungen des EGMR zurückzuführen. In Österreich sorgt der Verfassungsgerichtshof dafür, dass die Konvention eingehalten wird. "In Österreich hat die Konvention eine stärkere Bedeutung als in anderen europäischen Staaten", so Klaushofer. Dort würden die Regeln des EGMR oft nicht so strikt umgesetzt. "Dort ist es wie mit anderen internationalen Verbindlichkeiten: Im Grunde haben es die Nationalstaaten in der Hand, ob sie dem folgen wollen oder nicht." Schwierigkeiten gebe es vor allem mit Russland, das sich einfach nicht an Entscheidungen des Straßburger Gerichts halten wolle.

Zurück zum Ausgangspunkt des Streits um die Konvention: Kickl hatte in Bezug auf mögliche Ausgangssperren für Asylbewerber gemeint, dass man über die EMRK diskutieren müsse und das Recht der Politik zu folgen habe.

Ein strittige Frage ist auch, wie man mit straffällig gewordenen Asylbewerbern umgehen soll. "Die Frage, die in den vergangenen Monaten immer öfter gestellt wurde, ist, ob jemanden in dem Herkunftsland tatsächlich Gefahr droht", sagt Asylanwalt Bürstmayr. In Afghanistan habe es diesbezüglich eine Umkehr gegeben. "Mittlerweile wird nach Afghanistan abgeschoben, weil der Staat und die Gerichte manche Orte für sicher genug halten." Für Syrien sehe die Lage schon anders aus. "Das kann man schon daran sehen, dass das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl es gar nicht versucht, nach Syrien abzuschieben. In der aktuellen Debatte muss man auch eines bedenken: Wenn ein Straftäter bei uns verurteilt wird, muss er erst einmal die Strafe absitzen. Wie dann die Sicherheitslage in dem Land ist, muss wieder neu bewertet werden."

>>> Hier geht's zum Artikel der EMRK