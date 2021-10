"Mitterlehner ist ein Linksdilettant und riesen oasch!" - Das sind die neuen Kanzler-Chats

Nach der Razzia in ÖVP-Zentrale und Bundeskanzleramt sind nun auch weitere Teile des Ermittlungsakts den SN zugespielt worden. Sie zeigen, wie eng der Kanzler und Thomas Schmid waren und welchen gemeinsamen Feind sie hatten.

Eine der Verteidigungslinien von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lautet, dass sich all die Vorwürfe weit weg im Finanzministerium zugetragen hätten.

Auf 22 Seiten dröseln die Korruptionsjäger nun das Verhältnis zwischen Kurz und der Schlüsselfigur Thomas Schmid auf. Schmid machte zunächst Karriere im Finanzministerium und wurde später ÖBAG-Chef. In zahlreichen Causae soll er eine zentrale Rolle gespielt haben. Auch in den jüngsten Vorwürfen gegen Kurz und neun weitere Beschuldigte, in denen es um frisierte Umfragen in ...