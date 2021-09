Pop-up-Partei MFG räumt Stimmen der Impfskeptiker ab

Die erst heuer gegründete "Menschen - Freiheit - Grundrechte"-Liste kommt aus dem Stand auf mehr als sechs Prozent. Wäre die MFG, wenn es in nächster Zeit Neuwahlen gäbe, im Bund ähnlich erfolgreich?

Googelt man "MFG", kam auch am Sonntag noch "mit freundlichen Grüßen" als Top-Ergebnis. Das könnte sich rasch ändern. MFG, "Menschen - Freiheit - Grundrechte", eine heuer gegründete impfskeptische und Corona verharmlosende Partei, die am Wahltag gerade einmal sieben Monate und zwölf Tage alt war, schaffte es am Sonntag gewissermaßen ohne Anlauf in den oberösterreichischen Landtag.

Der Einzug der aus Chatgruppen entstandenen Kleinpartei, der sich zuletzt in den Umfragen bereits klar abgezeichnet hatte, kommt gerade in Oberösterreich überraschend. Denn ...