Salzburgs SPÖ-Chef Egger: "Hans Peter Doskozil macht einen Topjob"

Auch wenn der Salzburger SPÖ-Obmann seinen burgenländischen Kollegen schätzt: Für die wahlkämpfende Salzburger Landespartei kommt der SPÖ-Richtungsstreit ungelegen. Aus Oberösterreich kommen scharfe Töne.

Egger als Doskozil-Fan

In der Salzburger SPÖ, die sich gerade im Wahlkampfmodus für die Landtagswahl befindet, blickt man kritisch nach Osten. Einen Richtungsstreit in der Sozialdemokratie würden die Wählerinnen und Wähler in Zeiten von steigenden Energiepreisen und Teuerung am allerwenigsten brauchen, hört man aus der Salzburger SPÖ. Deren Chef, David Egger, will sich auf SN-Anfrage in der x-ten Neuauflage der Führungsdebatte zwischen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Burgenland-Chef Hans Peter Doskozil nicht auf eine Seite schlagen. "Wir haben eine ...